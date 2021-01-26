Hindistan'da traktörlü çiftçiler polisle çatıştı

BBC'nin haberine göre, şehrin iki ucundan eyleme katılan Tikri ve Singhu çiftçi grupları, Yeni Delhi'ye 6 farklı noktadan giriş yapması beklenen eylemciler için çizilen ve polis barikatları ile çevrelenen güzergahın dışına çıktı. Bunun üzerine polis protestocu çiftçilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Polis barikatlarını aşan çiftçiler de traktörlerini, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapıldığı şehir merkezine doğru sürmeye ve yürümeye başladı.

Kutlamaların aksamaması için kent merkezinde gösteri yapmaları yasak olan eylemcilerle polis arasında daha fazla çatışma yaşanabileceği ifade ediliyor.

Yeni Delhi Emniyet Müdürlüğü, çiftçilerin 12 bin traktör ile 64 kilometrelik bir alanda, belirlenen giriş çıkış noktalarını kullanarak eylem yapabileceklerini duyurmuştu.

YENİ TARIM YASALARI VE ÇİFTÇİ PROTESTOLARI

Hindistan’da Eylül 2020'de kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getiren 2 yasa, taban fiyatı ve destekleme alımı politikalarını sona erdireceği, aracı şirketlerin fiyatları düşürerek sonunda kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle çiftçiler tarafından protesto ediliyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partilerince yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların, çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

11. MÜZAKERE DE SONUÇSUZ KALDI

Çiftçilerin, 22 Ocak'ta hükümet yetkilileriyle yaklaşık 5 saat sürmesi planlan görüşmeleri, yarım saatte sona ermişti.

Böylelikle hükümet ile çiftçiler arasındaki tartışmalı tarım kanunlarının görüşülmesine yönelik 11. müzakere de sonuçsuz kalmıştı. Bir sonraki müzakere tarihi ise açıklanmamıştı.

Hükümetin tartışmalı kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Hükümetle sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, hükümetin kendilerine yönelik tutumunu "hakaret" olarak değerlendirirken, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede, çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.