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19.03.2020 - 20:21 | | AA

Hollanda'da corona virüs oturumunda bayılan Sağlık Bakanı istifa etti

Hollanda'da çarşamba akşamı yeni tip corona virüs (covid-19) oturumunda bayılan Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins istifa etti.

Hollanda'da corona virüs oturumunda bayılan Sağlık Bakanı istifa etti

 

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberde, Bruins’in istifasını sunduğu belirtildi.

Haberde, istifasının nedeninin aşırı yorgunluktan olduğu ifade edildi.

Bruins çarşamba akşamı parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Kovid-19 önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayılmıştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Bruins, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum." ifadesini kullanmıştı.

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