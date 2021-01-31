Hollanda'da, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'e destek için gösteri düzenlendi

Amsterdam'daki Vondelpark'ta bir araya gelen göstericiler "özgür Aleksey Navalnıy", "katil Putin", "Putin, istifa zamanı!", "Putin ve arkadaşlarına yaptırım uygulayın, Rus vatandaşlarına değil" ve "gerçeği söylemek suç değildir" yazılı dövizler taşıdı, "Navalnıy'e özgürlük" ve "Adalet istiyoruz" şeklinde slogan attı.

Yapılan konuşmalarda, Putin'in yargı organlarını muhalifleri susturmak için kullandığı ve buna son vermesi gerektiği ifade edildi.

NAVALNIY, MOSKOVA'DAKİ HAVAALANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmış ve ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Rusya'daki ve diğer ülkelerdeki göstericiler, Moskova'daki Matrosskaya Tişina Cezaevi'nde tutuklu bulunan Navalnıy'ın serbest bırakılmasını talep ediyor.