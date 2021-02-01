Hollanda'nın önde gelen gazetesi Trouw, Wilders'in partisinin kapatılmasını istedi

Hollanda'da genel seçimlere 1,5 ay kala, parti kapatma tartışması yaşanıyor. Ülkenin önde gelen ulusal gazetelerinden Trouw, seçim programında "Hollanda'da İslam'ı yasaklamayı, camileri kapatmayı ve ülkeye Müslüman göçmen gelişini engllemeyi" vadeden aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) kapatılmasını istedi. PVV lideri Geert Wilders ise gazeteyi, 'başına ödül koymakla' ve kendisine karşı nefret söylemi kullanmakla suçladı.

Trouw gazetesinin yönetici ve yazar kadrosu tarafından hafta sonu kaleme alınan, "PVV anayasayı ihlal ediyor" başlıklı başyazıda, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ayrıştırıcı söyleminin, Hollanda politikasına da yansıdığı belirtildi.

PVV lideri Wilders ve Demokrasi Forumu Partisi (FvD) lideri Thierry Baudet'in 'son derece ayrımcı açıklamalarına' artık şaşılmadığı vurgulanan başyazıda, "Irkçılık ve ayrımcılık asla normal hale gelmemeli" denildi.

Hollanda Anasayası'nın 1. maddesinin, her türlü ayrımcılığı yasakladığına işaret edilen yazıda, aşırı sağcı partilerin seçim programlarının, anayasaya aykırı olduğu vurgulandı.

Anketlerde ikinici sırada yer alan Wilders liderliğindeki PVV'nin 'Hollanda'yı İslam'dan arındırmak istediğini' anımsatan Trouw gazetesi; Kuran'ın yasaklanması, camilerin kapatılması ve çifte uyruklu kişilerin oy kullanma hakkına son verilmesi gibi vaatlerin, 'ırkçı seçim programında yer alan' başlıklardan bazıları olduğuna dikkati çekti.

Gazete, "Bu açık ayrımcılık ve insanlara eşit olmayan muamele girişiminin artık neredeyse hiç rahatsızlık yaratmıyor. Görünüşe göre bu 'yeni normal' oldu. Ama bu asla normalleşmemeli ve sorgulanmalıdır" görüşüne yer verdi.

Aşırı sağcı CP'86 partisi 1998'de kapatılmıştı

Holland'da CP'86 adlı aşırı sağcı partinin, 1998 yılında "yabancı daşmanlığını kışkırttığı" gerekçesiyle savcılık tarafından kapatılarak yasaklandığı anımsatılan yazıda, aynı sürecin, anayasayı ihlal eden PVV için de işletilmesi istendi.

Savcılığa, aşırı sağcı partinin kapatılarak yasaklanması konusunda inisiyatif alması çağrısı yapılan başyazıda, seçim sonrası PVV ile işbirliği mesajı veren Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) lideri de eleştirilerek, şöyle dendi:

"Demokrasilerde seçimler, çoğunluğu elde etmek ve gücü paylaşmak için yapılır. En az onun kadar önemli olan bir başka konu dq, demokraside azınlıkların çoğunluğun keyfiliğine karşı korunmasıdır. Bu nedenle, PVV gibi bir partiyle işbirliği yapmak asla mümkün olmamalıdır."

Kaynak: BBC Türkçe