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17.06.2020 - 14:12 | | İHA

Honduras Devlet Başkanı Hernandez corona virüse yakalandı!

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez ve eşine yapılan corona virüs testi pozitif çıktı.

Honduras Devlet Başkanı Hernandez corona virüse yakalandı!

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez ve eşi First Lady Ana Garcia de Hernandez’in, korona virüs testi pozitif çıktı. Hafif semptomlar gösteren Devlet Başkanın görevine devam ettiği bildirildi. Dün akşam saatlerinde Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştiren Hernandez, kendisi ve eşi ile birlikte 2 yardımcısında da korona virüs tespit edildiğini doğruladı. “Görevim gereği vaktimin tamamını evde geçirmiyorum” diyen Honduras Devlet Başkanı, görevini online olarak sürdürmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Honduras’ta bugüne kadar 9 bin 656 korona virüs vakası tespit edilirken, 330 kişi de korona nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul'da şoke eden görüntüler! Corona virüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendilerSon günlerde vaka sayılarında artış yaşanmasına rağmen İstanbul Arnavutköy'de corona virüs tehdidine aldırış etmeyenler bahçede düğün yapıp oynadı.
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