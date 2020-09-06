Honduras Hakkında Bilgiler; Honduras Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olan Honduras'ta cinayet oranları, dünyanın diğer ülkelerine oranla yüksektir. Tropikal iklimin adresi olarak tanınan Honduras'ta Orta Amerika'nın yaşantısı ortaya çıkıyor.



Honduras Nerededir?



Honduras, Orta Amerika bölümünde yer alan demokratik cumhuriyettir. İspanyol Honduras'ı olarak bilinen ülkenin, batı kısmında Guatemala, güneydoğusunda Nikaragua ülkeleri bulunuyor. Konumu itibariyle, sel, kasırga ve depremlerin sıklıkla yaşadığı ülkelerinde başında gelir.



Honduras Nüfusu Ne Kadar?



Honduras'ın nüfusu worldometers.info adresinin 2020 yılı verilerine göre 9.904.607 kişidir. Nüfus artış hızı dünya ortalamasının üzerinde olan ülke, dünya nüfus sıralamasında 92. sırada yer alır. Honduras'ta ülke nüfusunun %60'ından fazlası kırsal kesimde yaşar.



Honduras'ın Başkenti Neresidir?



18 departman ve 3 farklı bölgeye ayrılan Honduras'ın başkenti, Tegucigalpa şehridir. Honduras Tepeleri denilen bölgede yer alır. İspanyol kolonileri ve Maya kalıntılarının da bulunduğu tepeler bölgesi, ülkenin en kalabalık kısmıdır. Diğer bölgeler ise Karayip Honduras ve Pasifik Honduras isimleriyle bilinir.



Honduras'ın Para Birimi Nedir?



Honduras'ın para birimi Honduras Lempirası'dır. 1 Honduras Lempirası 0.28 Türk Lirasına eşdeğerdir. Honduras'ın ekonomik alanda gelişiminin artmasıyla birlikte para birimi yükselişe geçmiştir.



Honduras'ın Resmi Dili Nedir?



Honduras ülkesinin, tüm bölgelerde kabul edilen resmi dili İspanyolcadır. Bunun dışında, Honduras'ın kimi bölgelerinde farklı pek çok dil konuşulabilir. Pech, Sumu, Lenca ve Miskito dilleri, Honduras'ın özellikle kırsal alanındaki halkı tarafından konuşulur.



Honduras ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Honduras ile Türkiye arasındaki saat farkı, 9 saattir. Honduras, Türkiye'den 9 saat daha geridedir. Türkiye'de saat 19:00 olduğunda, Honduras'ta 10.00 olur.



Honduras Ekonomisi



Uzun yıllar iç savaşla boğuşan Honduras'ta, depremler ve diğer doğal afetler eksik olmamıştır. Buna rağmen, ekonomisi eski yıllara göre gelişim gösteren Honduras'ta yeni atılımlar, hızlı büyüme sağlamıştır. Turizm, petrol üretimi, çinko ve demir gibi madenler, ekonominin temel yapı taşları arasında bulunur. Honduras ülkesinde, ulaşım en gelişmiş alanlar arasındadır.



Honduras'ta Sosyal Yaşam



Honduras'ta kırsal alanlarda yaşam geçmiş dönemlere oranla düşüş göstermeye devam ediyor. Özellikle sel ve depremlerin kırsal alanlarda etkisini daha fazla göstermesi, kentsel alanlara göçlerde artışa neden olmuştur.



Honduras'ta okuma yazma oranları halk arasında oldukça düşüktür. Ama genel anlamda zengin yoksul arasındaki gelir farkı, dünyanın diğer ülkelerine oranla düşüktür. İnsanların çoğunluğu kırsal alanlarda yaşadığından, tarımsal faaliyetler uğraşlar arasındadır.



Honduras'ta Din



Dini açıdan Honduras Roma Katolik Kilisesine bağlıdır. Dolayısıyla nüfusun büyük çoğunluğu Hristiyan Katoliklerden oluşur. Son yıllarda Protestanlık ülkede artış gösteren mezhepler arasında yer alır. Azda olsa, Müslümanlar, Budistler ve Yahudiler ülkede yaşamaktadır. Kültürel anlamda gelişmiş yapısı olmayan Honduras'ta çeşitlilik oranı düşüktür.



Honduras'a Ne Zaman Gidilir?



Honduras'ın iklimi, yılın hemen her döneminde yağışlıdır. Yağışın çok fazla olduğu bu coğrafyada, Eylül-Şubat ile Mayıs-Ekim arası dönemler sert yağışlarla geçer. Yağışlar bazı zamanlarda sel felaketlerine dönüşebilir.



Honduras'a uzun veya kısa süreli gezi planınız varsa, Ağustos ile Kasım arasında ülkeye gidebilirsiniz. Bu dönemlerde yağış oranlarının düşmesiyle birlikte, turizm faaliyetleri artış gösterir.



Dilerseniz, Mart ile Nisan arası dönemlerde giderek, Honduras'ın güzelliklerini keşfetme imkanı bulabilirsiniz. Türk vatandaşlar, direkt olarak Honduras'a gidemediklerinden, İspanya veya Amerika üzerinden ülkeye ulaşmak daha kolay olabilir.