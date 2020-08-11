Hong Kong’da muhalif basına müdahale

Söz konusu gözaltıların, ABD’nin Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong Polis Gücü Komiseri Chris Tang Ping-keung, Hong Kong’un eski Emniyet Müdürü Stephen Lo Wai-chung ve bazı Hong Konglu üst düzey yöneticilere yaptırım kararı almasının ardından gelmesi dikkati çekti. Demokrasi yanlısı duruşuyla bilinen Lai’nin sahibi olduğu Apple Daily, Çin’in Hong Kong’daki ‘otoriter’ yönetimine ve uygulamalarına karşı yayınlar yapıyor. Medya patronu geçen yıl Beyaz Saray’da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmiş ve kentte uygulanmak istenen tartışmalı güvenlik yasasını görüşmüştü. Lai, kentte uygulamaya konulan Pekin yanlısı tartışmalı güvenlik yasası kapsamında gözaltına alınan en üst düzey muhalif oldu.

Çin’den ABD’ye misilleme

ABD ve Çin’in arasındaki gerilimin son gelişmelerin ardından daha da artması bekleniyor. Son olarak ABD’nin aralarında Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam dahil 11 kişiye yönelik yaptırım kararını kınayan Çin’den misilleme geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, 11 ABD’li yetkiliye yaptırım uygulamaya karar verdiklerini bildirdi. Yaptırım uygulanacak kişilerin ABD’li senatörlerden Marco Rubio, Ted Cruz ve İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth başta olmak üzere 11 kişi olduğu açıklandı.