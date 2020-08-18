MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Houston'daki kapatılan Çin Başkonsolosluğu personeli ülkelerine döndü
ABONE OL
18.08.2020 - 11:12 | | AA

Houston'daki kapatılan Çin Başkonsolosluğu personeli ülkelerine döndü

ABD'nin talimatıyla kapatılan Houston'daki Çin Başkonsolosluğu personeli ülkelerine döndü.

Houston'daki kapatılan Çin Başkonsolosluğu personeli ülkelerine döndü

Pazartesi gecesi başkent Pekin'e iniş yapan Çinli diplomatlar, Dışişleri Bakanı Wang Yi ve beraberindeki heyet tarafından havalimanında karşılandı.

Wang, ülkeye dönüş yapan konsolosluk personeline yönelik yaptığı konuşmada, "Çok zor, hatta tehlikeli koşullar altında Çin’in denizaşırı kurumlarının çıkarlarını, ülkenin itibarını ve meşru haklarını kararlılıkla korudunuz." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi 22 Temmuz'da, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun 72 saat içinde kapatılması talimatını vermişti.

Çin hükümeti de misilleme olarak 24 Temmuz'da ABD'ye, ülkenin güneybatısındaki Çıngdu kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğunu 72 saat içerisinde kapatma talimatı vermişti.

    Trafikteki helikopteri görenler şaşkına döndüTürkiye'deki bir firma tarafından sipariş edilen Bell-430 tipi helikopter, gemi ile Avcılar'daki Ambarlı Limanı'na getirildikten sonra adrese teslim edilmek üzere TIR ile taşındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aşure Günü ne yapılır? Aşure Günü ne zaman 2020?

    Aşure Günü ne yapılır? Aşure Günü ne zaman 2020?

    Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

    Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    YDS başvuru tarihi belli oldu! YDS geç başvuru için HES kodu alınacak

    YDS başvuru tarihi belli oldu! YDS geç başvuru için HES kodu alınacak

    Sıradaki Haber