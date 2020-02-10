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10.02.2020 - 10:09 | | DHA

İdlib ve çevresinde hava saldırıları: 17 ölü

Esad rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçakları, İdlib’in çevresindeki köy ve kasabaları vurdu. Hava saldırılarında 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 30’dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

İdlib ve çevresinde hava saldırıları: 17 ölü

Suriye’de Halep’in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının hava saldırıları devam ediyor. Dün düzenlenen hava saldırılarında, Kefer Nuran’da 9, Etraib’de 3, Şeyh Ali’de 3 ve Orum Es Sugra’da 2 olmak üzere 17 sivil hayatını kaybetti. Beyaz Baretliler’in paylaştığı bilgiye göre, 30’dan fazla kişi de yaralandı.

 

Kar fırtınası deniz üzerinden böyle geldiArtvin Hopa'da deniz üzerinden gelen yoğun kar fırtınasının hızlandırılmış görüntüsü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Twitter Hesabından yayınlandı. Görüntüler büyük ilgi çekti.
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