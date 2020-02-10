İdlib ve çevresinde hava saldırıları: 17 ölü

Suriye’de Halep’in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının hava saldırıları devam ediyor. Dün düzenlenen hava saldırılarında, Kefer Nuran’da 9, Etraib’de 3, Şeyh Ali’de 3 ve Orum Es Sugra’da 2 olmak üzere 17 sivil hayatını kaybetti. Beyaz Baretliler’in paylaştığı bilgiye göre, 30’dan fazla kişi de yaralandı.