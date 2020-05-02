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02.05.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

İdlib’de HTŞ’den sivillere ateş

İdlib’e ticari kapı açılması konusunda rejimle anlaşan Heyet Tahrir Şam’ı (HTŞ) protesto eden halka ateş açılması kentte gerginliğe neden oldu. Bir kişinin yaşamını yitirdiği müdahalede çok sayıda kişi de yaralandı.

İdlib’de HTŞ’den sivillere ateş
NAMIK DURUKAN Ankara

 

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, TSK tarafından bir süre önce araç geçişine kapatılan, muhalif gruplar ile rejimi ayıran Mar al Nasan-Mizanez bölgesini birbirine bağlayan kontrol noktası önceki gün karşılıklı ticarete açıldı. HTŞ ve bağlı grupların bu girişimi, İdlib kent merkezinde protesto edildi. HTŞ’yi çekilen acıları görmezden gelmekle ve bu acılar üzerinden kazanç sağlamakla suçlayan göstericiler, kapının kapatılmasını talep etti.

Oturma eylemi yapan göstericileri bölgeden uzaklaştırmaya çalışan HTŞ, direnişle karşılaşınca silah kullandı. Saldırıda bir gösterici yaşamını yitirirken en az yedi gösterici de yaralandı. Saldırının ardından kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi, anlaşmayı sloganlara protesto etti. Gösteriler, dün de sürdü. HTŞ lideri Ebu Muhammet el Colani’nin posterini yakan göstericiler, rejimle yapılan anlaşmaların iptalini ve Mizanez yolunun araç geçişine kapatılmasını talep etti. Gösterileri engellemede yetersiz kalan HTŞ, geri adım attı ve ‘barışçıl gösteriler yapan halkın üzerine ateş açanlar hakkında soruşturma başlatıldığını’ duyurdu. Açıklamada, “Rejim ile ticari koridorun açılması askıya alınmıştır” ifadesine de yer verildi.

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