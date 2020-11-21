İhtimaller tükendi

ABD’de 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinin ardından hile yapıldığını iddia eden Başkan Donald Trump’ın girişimleri sonuçsuz kalmaya devam ediyor. Joe Biden’ın kazandığı seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump, Beyaz Saray’da bir dönem daha kalabilmek için stratejisini, postayla gönderilen oyların geçersiz sayılmasını talep etme üzerine kurdu. Ancak bu talepler hukuki bir karşılığı olmadığı için kabul görmüyor.



Bazı eyaletlerde oy kullanımı ve sayımı sırasında hile yapıldığını savunan Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Başkan Trump’ın başvuruları da reddedildi. İddialarıyla ilgili kanıt sunamayan Trump’ın Georgia’da, Trump’ın atadığı hakim Steven Grimberg, postayla gönderilen oyların sayılmaması talebini reddetti. Trump’ın Pensilvanya ve Arizona’daki itirazları da sonuca ulaşmadı.



Biden: Sorumsuzluk



Öte yandan ABD başkanlığına seçilen Demokrat Joe Biden’ın, Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılmasının ardından seçimleri kazandığının tescil edildiği bildirildi. Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, yaklaşık 5 milyon oyun elle sayımının tamamlandığı sürecin ardından açıklama yaptı. Buna göre Biden, yeniden oy sayımının sonucunda Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’a 12 bin 284 oy fark atarak yarışı kazandı. İlk oy sayımına kıyasla Biden’ın oylarında çok az miktarda düşüş olduğu belirtilirken eyaletin seçim sonuçlarını tasdik ettiği belirtildi. Trump’ın seçim ekibinin 2. kez oy sayım isteme hakkı bulunuyor, ancak bu durumda hızlı oy sayım işleminin yapılacağı belirtiliyor. 16 delegeye sahip Georgia’daki ilk seçim sonucunda Biden oyların yüzde 49,52’sini, Trump ise yüzde 49,23’ünü almıştı. İki aday arasındaki oy farkı yüzde 0,5’ten daha küçük olduğu için oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.



Seçimi kazanan Joe Biden ise, Trump’ın sonuçları kabul etmemesini bir kez daha eleştirerek “Bu tavrı ülke olarak kim olduğumuza dair korkunç bir mesaj veriyor. İnanılmaz bir sorumsuzluk gösteriyor” dedi.



‘Partinin özeti gibi!’



ABD Başkanı Trump’ın avukatı Rudy Giuliani’nin seçimle ilgili hile ve usulsüzlüklerden bahsettiği toplantısı ABD’de dalga konusu oldu. Canlı yayın sırasında terleyen Giuliani’nin saç boyası teriyle birlikte akmaya başlamıştı.



Bu durum sosyal medyada ve Amerikan basınında gündem oldu. Konuyla ilgili yapılan yorumlarda, toplantıda ‘Giuliani’nin sahteliğinin gözüktüğü’ ifade edilirken, ‘akıtan, damlatan, bir zamanlar saygı duyulan’ ismin Cumhuriyetçi Parti’nin bir özeti gibi olduğu öne sürüldü.

