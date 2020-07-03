‘İlhaka birlik içinde karşılık verilecek’

Söz konusu ilhak planları ve Filistin’in geleceğine ilişkin sorular yönelttiğimiz Hamas Sözcüsü Dr. Sami AbuZuhri, ertelemenin bir önemi olmadığını kaydetti.

Milliyet’e değerlendirmelerde bulunan AbuZuhri, ABD ile İsrail’in Ocak ayında ilan ettiği sözde barış anlaşmasında yer alan ve ötelendiği belirtilen planın, tamamen rafa kaldırılmasını beklemediklerini kaydetti. AbuZuhri, “ABD ile İsrail arasında görüş farklılıkları ve uluslararası camiadan İsrail’e baskılar olsa da, ilhak konusunda kararlılar. Bugün veya yarın ilhakı gerçekleştirmeyi düşünüyorlar” dedi. İsrail’e karşı alınacak tavır konusunda Filistin’deki tüm direniş hareketlerinin “birlik içinde” karar aldığını vurgulayan AbuZuhri, şöyle devam etti:

“Geçen hafta Filistin’deki bütün direniş hareketleri, Hamas ve Fetih de dahil olmak üzere, bir araya gelerek ilhak planıyla ilgili karar aldılar. Direniş hareketleri 1 Temmuz’u ‘Öfke Günü’ ilan etti. Fetih ve Hamas’ın ortak basın açıklamasında da ‘İlhak planına karşı Filistin tarafından ve Filistin direniş hareketlerinden karşılık verilecektir’ denildi.”

AbuZuhri, gerek diplomasi gerekse de siyaset üzerinden, ilhaka her şekilde karşılık vereceklerini vurguladı.