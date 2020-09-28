MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
ABONE OL
28.09.2020 - 21:59 | | AA-DHA

İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Ermenistan'ın saldırılarına karşı Azerbaycan'a destek açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği bildirildi.

İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Erdoğan'ın "Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"ndaki konuşmasında Ermenistan-Azerbaycanxcephe hattında yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamaların Azerbaycan'da memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiğini aktaran Hacıyev, "Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırının ilk saatlerinde başta Erdoğan olmakla Türkiye saldırıyı şiddetle kınadı ve kesin desteğini gösterdi. Azerbaycan halkı bu desteği takdir ediyor." dedi.

Tovuz bölgesine yapılan saldırıda da Ermenistan'ı ilk dakikalarda en şiddetle kınayan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Hacıyev, "Cumhurbaşkanı Aliyev de Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu kaydetti. Azerbaycan ve Türkiye 'bir millet, iki devlet' ilkesine uygun olarak tüm konularda dayanışma sergiliyor ve daima birbirini tereddütsüz destekliyor." ifadelerini kullandı.

ALİYEV, BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüntülü konferans gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Mardin'e şehit ateşi düştüIrak'ın kuzeyindeki Pençe Hareket alanında teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yıldırım -11 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım -11 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Marmaris'te 87 kaçak göçmen kurtarıldı

Marmaris'te 87 kaçak göçmen kurtarıldı

Sıradaki Haber