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27.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

İlham kaynağı annesi

ABD’de ilk kadın ve ilk siyahi başkan yardımcısı Kamala Harris, ilham kaynağının Hintli annesi Shyamala Gopalan olduğunu açıkladı

İlham kaynağı annesi

Anne Gopalan, Hindistan’dan ABD’ye tek başına burslu olarak gitme cesaretini göstermişti. Hindistan’da biyokimya okumak istemesine rağmen ev işi eğitimi görmek zorunda kalmıştı. 

Parlak bir kariyer

Gopalan, ABD’de endokrinoloji doktorası için başvurduğu Kaliforniya Üniversitesi’nde eğitim görürken ırkçılıkla mücadeleye katılıp, Afro-Amerikan Derneği’nin tek Hintli üyesi olmuştu. Jamaika asıllı Donald Harris ile 1962’de evlenmişti. 1963’te 25 yaşındayken hem doktorasını kazanmış hem de Kamala’yı dünyaya getirmişti, 2 yıl sonra ise küçük kızı Maya’yı doğurmuştu. Kamala 5 yaşındayken boşanan Gopalan, kızlarına bakarken kanser araştırmaları yapmıştı. Kaliforniya’daki Lawrence Berkeley Laboratuvarı’nın dışında Fransa, İtalya ve Kanada’da çalışmıştı. Hormonların meme kanserindeki rolüyle ilgili keşifler yapan Gopalan, 2009’da 70 yaşında kolon kanserinden ölmüştü.

 

Şanlıurfa'da, genç kızın öldüğü kaza kameradaŞanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket (18) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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