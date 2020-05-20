'İlk kez bir hayvandan insana corona virüs bulaşmış olabilir'

Hollanda Tarım Bakanı Carola Schouten, kürkü için vizon yetiştirilen bir çiftlikteki vizondan bir çalışana corona virüs bulaşmış olabileceğini açıkladı.

Bakan, Nisan ayında Kuzey Brabant eyaletindeki 4 ayrı vizon çiftliğindeki hayvanlarda virüs saptanması üzerine başlatılan araştırmanın sonuçlarına ilişkin meclise bir mektup gönderdi.

Hükümete ait web sayfasında araştırmanın sonuçları yayınlandı. Konuyla ilgili daha fazla araştırma yapıldığı kaydedildi.

İlk bulguların kesinleşmesi halinde bu, hayvandan insana bulaşan ilk corona virüs vakası olacak.

Hollanda hükümeti, virüsün vizonlardan insanlara bulaşma olasılığının yüksek olmadığını, çiftliklerdeki hayvanlara corona virüsün bakıcılardan bulaştığını düşünüyordu.

Ancak Tarım Bakanı, araştırma sonuçlarına göre, virüsün hayvandan insana geçtiği sonucunun "daha mantıklı" olduğunu vurguladı.

Bakanın verdiği bilgiye göre, çiftlikteki bir vizonda çıkan virüsle, aynı çiftlikteki bir çalışandaki virüs benzerlik gösteriyor. Araştırmada, virüs taşıyan vizonun, hasatlık belirtileri göstermediği de belirlendi.

Bakan, alınan önlemler sayesinde salgının vizon çiftliklerinin dışına çıkmadığını bildirdi. Vizon çiftlikleri temizlik ve tedavi için ziyaretlere kapatıldı.

Hollanda hükümeti, diğer çiftlik hayvanlarıyla ilgili olarak da araştırma başlattı. Tarım Bakanı, domuzlarda corona virüs vakasına rastlanmadığını belirterek, bu hayvanlardan insana virüs aktarımının da inceleceğini kaydetti.

Hollanda, hayvan hakları savunucularının yoğun tepkisi üzerine 2013 yılında kürk amaçlı yeni vizon çiftlikleri açılmasını yasakladı. Halen açık olan çiftliklerin ise 2024 yılına kadar kapatılması kararlaştırıldı.

Vizon kürk satışı Türkiye, Yunanistan, Kore ve Çin'de devam ediyor.

Kaynak: BBC Türkçe