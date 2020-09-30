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30.09.2020 - 13:17 |

İnfilak etti! İki Ermeni jeti dağlık alana düştü

Azerbaycan, Ermenistan'a ait iki adet SU-25 savaş uçağının düştüğünü ve infilak ettiğini duyurdu.

İnfilak etti! İki Ermeni jeti dağlık alana düştü

Azerbaycan lideri İlham Aliyev'in danışmanı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan jetleri dağlık alana düştü, patlama gerçekleşti ve yok oldu. Düşen uçaklar Ermenistan komuta kademesi tarafından kendi halkından gizlendi" dedi.

Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtı!Azerbaycan, Ermenistan'a karşı başlattığı harekatta Türk yapımı Bayraktar SİHA'ları etkin bir şekilde kullanıyor. Cephedeki Ermeni askerler ise SİHA'ları etkisiz hale getirmek için yerden ateş açsalar da atılan bombalar karşısında çaresiz kalıyorlar.
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