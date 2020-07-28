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28.07.2020 - 15:48 | | AA

İngiltere Başbakanı Johnson: Avrupa'da koronavirüs vakalarındaki artış ikinci dalganın işareti

Johnson, Avrupa'nın bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışın ikinci dalganın işareti olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Johnson: Avrupa'da koronavirüs vakalarındaki artış ikinci dalganın işareti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa'nın bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışın ikinci dalganın işareti olduğunu ve Avrupalı ülkelerin bu konuda net olması gerektiğini söyledi.

İngiliz SKY News'e konuşan Johnson, İspanya'ya seyahat uyarısı kararının savunarak vaka sayılarının tekrar artmaya başladığı bölgelere karşı hızlı ve kararlı bir eylemde bulunacaklarını söyledi.

Johnson, bazı Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınında ikinci dalganın yaşandığına dair işaretlerin ortaya çıktığını belirterek Avrupalı ülkelere ikinci dalganın önlenmesi konusunda net olmaları uyarısında bulundu.

İSPANYA'DAN İNGİLTERE'NİN "KARANTİNA KARARINA" TEPKİ

İngiltere'nin, Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artıştan dolayı vatandaşlarına İspanya'ya gitmemeleri tavsiye etmesi ve bu ülkeden gelenlere 14 günlük karantina uygulama kararı İspanya'da tepki almıştı.

Gelişmeler üzerine açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiliz hükümetinin karantina uygulamasını "hatalı ve uyumsuz bir karar" olarak nitelendirmişti.

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