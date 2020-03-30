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30.03.2020 - 14:11 | | İHA

İngiltere Başbakanı Johnson’ın danışmanında corona virüsü şüphesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın corona virüsüne yakalanmasının ardından, başdanışmanı Dominic Cummings de hastalık semptomları göstermesi üzerine kendini karantinaya aldı.

İngiltere Başbakanı Johnson’ın danışmanında corona virüsü şüphesi

Dünyada corona virüsüne yakalanan tek başbakan olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın başdanışmanı Dominic Cummings de korona virüs semptomları göstermeye başladı. Downing Street’ten yapılan açıklamada, Cummings’in hafta sonu boyunca hastalık semptomları göstermesi nedeniyle kendini karantinaya aldığı ifade edildi.

Cummings, Başbakan Johnson'ın testinin pozitif çıktığını öğrendikten sonra Başbakanlık'tan koşarak kaçarken görüntülenmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock’a Cuma günü yapılan virüs testi pozitif çıkmıştı. İngiltere Sağlık Direktörü Chris Whitty de kendini karantinaya almıştı.

İngiltere'de korona virüs salgını kraliyet ailesine de sıçramış, tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın corona virüsüne yakalandığı belirtilmişti. Şu ana kadar 19 bin 522 korona virüs vakasının kayıtlara geçtiği İngiltere’de bin 228 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul‘da toplu taşıma denetiminde ilginç diyaloglar kameradaKağıthane’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını denetleyen Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, durdurduğu bir taksiciye 4 yolcu taşıması nedeniyle idari para cezası uyguladı. İlginç diyalogların yaşandığı denetimde, maske takmayan bir minibüs şoförü, “midem bulanıyor” diyerek kendini savunurken, “sosyal mesafe” kuralına uymayarak hem yan yana oturan hem de maske takmayan bir çiftin ise, “Biz zaten aynı evde yaşıyoruz” dedi.
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