MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İngiltere 'gazeteci' Çinli ajanları sınır dışı etti
ABONE OL
05.02.2021 - 09:08 | | AA

İngiltere 'gazeteci' Çinli ajanları sınır dışı etti

Gazeteci vizesi alarak İngiltere'ye yerleşen üç ajanın gerçek kimlikleri MI5 tarafından ortaya çıkarıldı, hepsi Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) adına çalışıyordu.

İngiltere 'gazeteci' Çinli ajanları sınır dışı etti

İngiltere'nin gazeteci kimliği kullanan 3 Çinli casusun gerçek kimliklerini ortaya çıkararak geçen yıl sınır dışı ettiği öne sürüldü.

Telegraph gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, isimleri açıklanmayan 3 kişi gazeteci vizesi alarak son 12 ayda İngiltere'ye geldi.

Üç farklı Çin medya kurumuna çalışacaklarını söyleyen kişilerin, esasen dış istihbarattan sorumlu Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) mensubu olduğu anlaşıldı.

Ajanlar, gerçek kimlikleri İngiltere'nin iç istihbarat servisi MI5 tarafından ortaya çıkarılmasının ardından sınır dışı edildi.

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, dün, ülkede İngilizce yayın yapan Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) editöryal sorumluluğa sahip olmadığı gerekçesiyle yayın lisansını iptal etmişti.

Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyatTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına  askeri sevkiyat gerçekleştirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Baraj doluluk oranları 2021 grafik | Ankara - İstanbul - İzmir Genel baraj doluluk oranları ne kadar?

Baraj doluluk oranları 2021 grafik | Ankara - İstanbul - İzmir Genel baraj doluluk oranları ne kadar?

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Tefeci ailenin eline düşen iş insanı, intihara kalkışmış!

Tefeci ailenin eline düşen iş insanı, intihara kalkışmış!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet