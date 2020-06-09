İngiltere’de 65 yaş üzeri 700 kişi yalnız öldü! Evde çürüyen bedenleri bulundu

Dr. Mike Osborn, ‘Öldükleri bir-iki hafta sonra anlaşılan ve cesetleri çürümeye başlayan insanlar var’ dedi.



Tek başına öldüler



Bu kişilerinin öldüklerinin, yakınları, arkadaşları ya da komşularının şüphelenip haber vermesiyle ortaya çıktığı belirtiliyor. Yaşlılara yardım kuruluşu Age UK’in Başkanı Caroline Abrahams, “Başından beri yaşlı kişilerin virüs ya da başka nedenlerden evlerinde tek başına ölmüş olabileceklerinden endişe ediyorduk. Kaygılarımızın haklı çıkması son derece üzücü” dedi.



YALNIZLIK SALGINI



İngiltere’de evde yalnız ölen yaşlı sayısındaki artış, ülkedeki yaşlıların “yalnızlık” sorununu tekrar gündeme getirdi. Yaşlılar için kampanya yürüten yetkililer, yalnız yaşayan bu insanların az aile desteği ile savunmasız hale geldiğini belirtiyor. Yetkililer, tek başına yaşayan yaşlı insanların son aylarda Kovid-19 korkusuyla hastanelere gelmediğini ifade ediyor.



Vaka sıfırlandı Ardern dans etti



Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede koronavirüsü vakası kalmadığını duyurdu. Bu haberi ilk duyduğunda “dans ettiğini” söyleyen Ardern, sınır kontrolleri dışında tüm kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılacağını açıkladı. Yeni Zelanda’da 28 Şubat’ta ilk vakasının tespit edilmesinden bu yana ilk defa aktif Kovid-19 vakası kaydedilmemiş oldu. Ardern, okul ve iş yerlerinin açılacağını da açıkladı.



Avrupa’da Kovid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin en çok olan İngiltere, dünya da ABD’nin ardından ikinci sıraya yer alıyor. Birleşik Krallık’ta ölenlerin sayısı 40 bin 500’ü geçti. İlk vakanın 31 Ocak’ta kayıtlara geçtiği İngiltere’de ilk ölüm 6 Mart’ta görüldü. Başbakan Boris Johnson, 6 Mart’taki açıklamasında ilk ölüme rağmen işlerin eskisi gibi olacağını söyledi ve sürü bağışıklığını politikası izleyeceklerini duyurdu. Bu açıklamaların ardından İngiltere’de salgın zirve yaptı. Yaşlı bakımevleri salgının merkez üssü haline geldi.



700 kişi can verdi



Age UK’in projeksiyonlarına göre 66 milyon nüfuslu İngiltere’de yaşı 65’in üzerinde olan kişilerin sayısı 12 milyon civarında. Bu kişilerden 5.4 milyonu 75, 1.6 milyonu da 85 yaşın üzerinde. Ülkede yaşı 90’ın üzerinde olan kişilerin sayısı 579 bin. Yaşı 100’ün üzerinde olan kişilerin sayısı ise 14 bin 430. Bakımevlerinde 400 binden fazla kişinin yaşadığı tahmin edilen İngiltere’de koronavirüsü salgını sırasında çok sayıda yaşlının evlerinde tek başına öldüğü ve bazılarının cesetlerinin iki hafta sonra bulunduğu ortaya çıktı. The Guardian gazetesinin haberine göre, mart, nisan ve mayıs aylarında 700 kişinin evlerinde öldüğü belirlendi. Evlerinde aileleriyle ya da tek başına yaşarken hayatlarını kaybeden bu kişilerden kaçının cesetlerinin sonradan bulunduğu bilinmiyor.



‘Kovid-19 tespit ettik’



Kovid-19 ölümlerini araştırmak için Pataloglar Birliği bünyesinde oluşturulan komisyonunun başkanı Dr. Mike Osborn, “Öldükleri bir-iki hafta sonra anlaşılan, bedenleri çürümeye başlayanlar var” dedi. Osborn, çürüyen bedenlerde ölüm nedenini belirlemenin güç olduğunu, yine de bu kişilerin Kovid-19’dan öldüklerini tespit ettiklerini söyledi.