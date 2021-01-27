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27.01.2021 - 17:34 | | DHA

İngiltere'de Kovid-19 aşı tesisinde patlayıcı paniği: Tesis boşaltıldı

İngiltere’de AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretiminin yapıldığı tesiste içinde patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen bir paket yüzünden olay yerine uzmanlar çağırıldı.

İngiltere'de Kovid-19 aşı tesisinde patlayıcı paniği: Tesis boşaltıldı

İngiltere'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Birleşik Krallığa bağlı Galler'de AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretiminin yapıldığı tesiste içinde patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen bir paket yüzünden olay yerine uzmanlar çağırıldı.Şirketten yapılan açıklamaya göre üretim tesisi büyük oranda boşaltılarak, Wrexham Sanayi Bölgesi'nde patlayıcı imha ekiplerinin çalışmalarına başladığı ifade edildi.

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