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05.06.2020 - 13:47 | | DHA

İngiltere'de mide ilacı corona virüs hastasında iyileşme belirtisi gösterdi

İngiltere'de corona virüs salgınına ilişkin yayımlanan araştırmaya göre, (Covid-19) hastası 10 kişi evde mide ekşimesi ilacı ile tedavi edildiğini ve iyileşme belirtisi gösterdiğini duyurdu.

İngiltere'de mide ilacı corona virüs hastasında iyileşme belirtisi gösterdi

İngiltere'de corona virüs salgınına ilişkin yeni bir araştırma yayımlandı. Tıp dergisi Gut’da yayımlanan raporda mide ekşimesi ilacının evdeki 10 corona virüs hastasının tedavisinde işe yaradığı ifade edildi.

Çalışmanın daha büyük gruplarda denenmeye başlaması planlanırken, Northwell Health doktoru ve gazete yazarı Doktor Joseph Conigliaro, "Bu hastalara hitap etmenin ve onları hastaneden uzak tutmanın ve daha iyi hissetmelerini sağlamanın en iyi yolunun ne olduğunu bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

24-48 SAATTE İYİLEŞME BELİRTİSİ GÖSTERDİ

Raporda, çalışma deneklerinden biri hariç öksürük ve nefes darlığı gibi semptomları olanların ilk 10 gün içinde ilacı aldığı ve tüm hastaların durumunda 24 ile 48 saat içinde iyileşme olduğu belirtildi. "Bu bulgular famotidinin koronavirüsün seyrini etkileyebileceğini düşündürmektedir" açıklaması yapıldı.

 

Dövüşen köpekleri ayırmak için canını hiçe saydıŞanlıurfa’da bir vatandaş, kalabalık bir cadde üzerinde birbirine saldırıp dövüşen köpekleri ayırmak için büyük çaba harcadı. Köpeklerin dövüşmesiyle birlikte etraftakiler kaçışırken bir vatandaş ise eline aldığı demir çubukla köpekleri ayırmak için büyük çaba harcadı.
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