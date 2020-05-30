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30.05.2020 - 07:00 |

İngiltere’den Hong Kong vatandaşlarına kolaylık

Çin Ulusal Halk Kongresi’nin, önceki gün Hong Kong’da uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etmesinin ardından İngiltere’nin, uzun vadede bazı Hong Konglulara vatandaşlık almayı kolaylaştıracak düzenleme getirmeyi planladığı belirtiliyor.

İngiltere’den Hong Kong vatandaşlarına kolaylık

Bu planın, Çin’in Hong Kong’a yönelik Ulusal Güvenlik Yasası’nı uygulamada ısrarcı olması halinde masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Bununla birlikte İngiltere’nin vatandaşlık vermeyi planladığı kişilerin BNO belgesine sahip olması gerekiyor. İngiliz Ulusal Denizaşırı (BNO) pasaportu olarak da bilinen belge sahibi 300 binden fazla Hong Konglu bulunuyor.

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