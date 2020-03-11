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11.03.2020 - 14:55 | | AA

Irak'ın Felluce kentinde corona virüsü nedeniyle 7 cami kapatıldı

Irak'ta yeni tip corona virüsü önlemleri kapsamında Felluce kentinde 7 cami kapatıldı, cuma hutbelerinin süresi kısaltıldı.

Irak'ın Felluce kentinde corona virüsü nedeniyle 7 cami kapatıldı

Irak'taki Felluce Sünni Vakfı Müdürü Tarık Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enbar vilayaletine bağlı Felluce kentinde 7 caminin kapatıldığını, cuma hutbelerinin süresinin de 10 dakikaya indirildiğini söyledi.

Kentteki camilerde erkeklere ve kadınlara yönelik tüm derslerin durdurulduğunu aktaran Ali, "Corona virüsü ile Mücadele Yüksek Kriz Kurulunun tavsiyelerine göre yaşlılar ve hastalar cemaatle kılınan namazlara katılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Ali, bu tedbirlerin Felluce'nin virüsten korunması için alındığını belirterek vatandaşlara talimatlara uyma çağrısında bulundu.

Felluce kentinde şimdiye kadar Covid-19 vakasına rastlanmadı.

Irak genelinde ise yeni tip corona virüsü nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

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