MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran: ABD, özür diler ve nükleer anlaşmaya dönerse anlaşma olur
ABONE OL
25.08.2020 - 17:54 | | AA

İran: ABD, özür diler ve nükleer anlaşmaya dönerse anlaşma olur

Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD'nin İsrail ve Suudi Arabistan'la İran'ı zayıf bir durumda müzakere masasına oturtmayı hedefleyen 'maksimum baskı' projesi yenilgiye uğramıştır. Trump çok konuşuyor" dedi.

İran: ABD, özür diler ve nükleer anlaşmaya dönerse anlaşma olur

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin "özür dilemesi" ve "nükleer anlaşmaya geri dönmesi" şartıyla ülkesinin Washington yönetimiyle anlaşmaya varabileceğini söyledi.

İran'ın devlet televizyonuna göre, Devlet Haftası münasebetiyle ülkedeki yerel medya yöneticileriyle yaptığı toplantıda konuşan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar seçilmesi durumunda İran ile anlaşmaya varabileceği açıklamasına cevap verdi.

Ruhani, "ABD'nin İsrail ve Suudi Arabistan'la, İran'ı zayıf bir durumda müzakere masasına oturtmayı hedefleyen 'maksimum baskı' projesi yenilgiye uğramıştır. İran'da halkı sokaklara dökerek rejimi değiştirme çabaları da sonuçsuz kaldı. Bu yöntemlerin işe yaramadığını gördüler." dedi.

"Trump çok konuşuyor. Eğer ABD, özür diler ve nükleer anlaşmaya dönerse anlaşma olur." diyen Ruhani, gelecek ABD hükümetinin İran'la ilgili halihazırdaki siyasetini "işe yaramadığı için" değiştireceğini ön gördüğünü kaydetti.

ABD Başkanı Trump, pazar günü New Jersey'de destekçilerine yaptığı konuşmada, kasımda tekrar başkan seçilmesi halinde 4 hafta içinde İran ile anlaşmaya varacağını iddia etmişti.

Aşık olduğu kadının ablasını bıçakladı ve kaçtı!Antalya'da Süleyman T. (45) platonik aşık olduğu Sennur N.'nin güzellik salonu işleten ablası Şenay N.'yi, kendilerine engel olduğu iddiasıyla iş yerinde bıçakladı. Ağır yaralanan abla, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, saldırgan kaçtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

25 Ağustos Bim aktüel kataloğunda neler var? Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

25 Ağustos Bim aktüel kataloğunda neler var? Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Giresun'da askerlerden afetzedelere destek

Giresun'da askerlerden afetzedelere destek

Sıradaki Haber