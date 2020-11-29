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29.11.2020 - 15:31 | | AA

İran Fahrizade'yi uğurluyor

Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı bilim insanı ve nükleer programın mimarlarından Muhsin Fahrizade için Meşhed ve Kum'da cenaze töreni düzenlendi.

İran Fahrizade'yi uğurluyor

İran'ın kuzeydoğusundaki Rezevi Horasanı eyaletinin merkezi Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde dün ve Kum kentindeki Masume Türbesi'nde bugün düzenlenen törene Fahrizade'nin ailesi, bazı din adamları ile siyasi yetkililer katıldı.

Fahrizade için Kum kentinde cenaze namazı da kılınırken, Meşhed ve Kum'daki törenlerin önceden zaman belirtilmeksizin, halk ve gazetecilerin katılmasına izin verilmeden yapıldığı kaydedildi.

İranlı bilim adamı Fahrizade'nin cenazesi, yarın başkent Tahran'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

 

 

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