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26.03.2020 - 11:57 | | AA

İran Sağlık Bakanlığı'ndan, Hamaney'in corona virüsüyle ilgili açıklamalarına yalanlama

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülke lideri Ali Hamaney'in "İranlıların genetiğine uygun olarak virüsün bir bölümü İranlılar için üretilmiş" iddiasını yalanladı.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan, Hamaney'in corona virüsüyle ilgili açıklamalarına yalanlama

Video konferans aracılığıyla Fars Haber Ajansına konuşan Reisi, "Corona virüsü İran'a Çin'den geldi. Ülkedeki bazı medya organları Covid-19'u iki kısım olarak göstermeye çalışıyor. İran'daki Covid-19'la diğer ülkelerdeki Covid-19 farklıymış gibi. Bu Covid-19 Çin'de de İran'da da aynı." ifadelerini kullandı.

Hamaney, 22 Mart Pazar günü İran devlet televizyonunda yayınlanan Nevruz konuşmasında, dünyayı sarsan corona virüsüyle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Söylendiğine göre İranlıların genetiğine uygun olarak virüsün bir bölümü İranlılar için üretilmiş."

Çin'de ortaya çıkan Covid-19 İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 77'ye yükseldiğini, vaka sayısının ise 27 bin 17 olduğunu açıklamıştı.

 

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