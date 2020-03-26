İran Sağlık Bakanlığı'ndan, Hamaney'in corona virüsüyle ilgili açıklamalarına yalanlama

Video konferans aracılığıyla Fars Haber Ajansına konuşan Reisi, "Corona virüsü İran'a Çin'den geldi. Ülkedeki bazı medya organları Covid-19'u iki kısım olarak göstermeye çalışıyor. İran'daki Covid-19'la diğer ülkelerdeki Covid-19 farklıymış gibi. Bu Covid-19 Çin'de de İran'da da aynı." ifadelerini kullandı.

Hamaney, 22 Mart Pazar günü İran devlet televizyonunda yayınlanan Nevruz konuşmasında, dünyayı sarsan corona virüsüyle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Söylendiğine göre İranlıların genetiğine uygun olarak virüsün bir bölümü İranlılar için üretilmiş."

Çin'de ortaya çıkan Covid-19 İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 77'ye yükseldiğini, vaka sayısının ise 27 bin 17 olduğunu açıklamıştı.