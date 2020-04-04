İran'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 158 arttı

Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgınına ilişkin can kaybı artıyor. İran'da, son 24 saatte 158 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 452’ye yükseldi.
Ülkede bugün itibariyle koronavirüsten hayatını kaybedenler salgının ana merkezi olan Çin’i aştı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 560 kişide coronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 55 bin 743’e çıktığını duyurdu. Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 19 bin 736 kişi olarak bildirildi.
Yasağa rağmen sahile yürüyüşe çıkan kadın: “Evde canım sıkılıyor"Yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında sahil bandında balık tutmak ve yürüyüş yapmak yasaklanmıştı. Beşiktaş’ta yasağa uymayan bazı vatandaşlar yine sabah erken saatlerde spor yapmak için sahile geldi. Sahilde yürüyüş yapan bir kadın ise "Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar" diyerek şaşkınlık oluşturdu.