İran'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a uyarı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesindeki iki köye 10 roketin düşmesini kınadı.

İran sınır güçlerinin atılan roketlere karşılık verdiği yönündeki iddiaları yalanlayan Hatibzade, "Sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın güvenliği silahlı kuvvetlerimizin kırmızı çizgisidir. Aynı durum tekrar ederse İran bu gelişmeler karşısında kayıtsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesindeki iki köye bugün 10 roket düştüğü açıklanmıştı.

Hüdaaferin Kaymakamı Ali Emiri Rad, "Roketlerin isabet ettiği bir ev yıkılırken bir kişi de yaralandı." demişti.

İranlı yetkili açıklamasında, ilçeye düşen roketlerin hangi taraftan geldiğine ilişkin bilgi vermemişti.

İran'ın Hüdaaferin ilçesi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinden kaynaklanan çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'ın güneyinde yer alıyor.