23.12.2020 - 14:03 |
İskoçya lideri Sturgeon cenazede koronavirüs kurallarını ihlal ettiği için özür diledi
Birleşik Krallık’taki İskoç Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, bir cenazede maskesini çıkararak koronavirüs kurallarını ihlal ettiği için özür diledi.
Scottish Sun gazetesi, Sturgeon’un sosyal mesafeye uyarak fakat maskesiz bir şekilde üç kişiyle konuşurken fotoğrafını yayınlamıştı.
Sturgeon’ın BBC’ye gönderdiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cuma günü bir cenazedeyken maskemi kısa süreliğine çıkardım. Bu aptalca bir hataydı, özür dilerim. Her gün maskenin öneminden bahsederken bu hatama bir bahane bulmaya çalışmayacağım."
Kaynak: BBC Türkçe