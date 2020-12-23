MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İskoçya lideri Sturgeon cenazede koronavirüs kurallarını ihlal ettiği için özür diledi
ABONE OL
23.12.2020 - 14:03 |

İskoçya lideri Sturgeon cenazede koronavirüs kurallarını ihlal ettiği için özür diledi

Birleşik Krallık’taki İskoç Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, bir cenazede maskesini çıkararak koronavirüs kurallarını ihlal ettiği için özür diledi.

İskoçya lideri Sturgeon cenazede koronavirüs kurallarını ihlal ettiği için özür diledi

Scottish Sun gazetesi, Sturgeon’un sosyal mesafeye uyarak fakat maskesiz bir şekilde üç kişiyle konuşurken fotoğrafını yayınlamıştı.

Sturgeon’ın BBC’ye gönderdiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cuma günü bir cenazedeyken maskemi kısa süreliğine çıkardım. Bu aptalca bir hataydı, özür dilerim. Her gün maskenin öneminden bahsederken bu hatama bir bahane bulmaya çalışmayacağım."

Kaynak: BBC Türkçe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Demirtaş tepkisiCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara tepki gösterdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi

MSB: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

Telefonun içinden uyuşturucu çıktı!

Telefonun içinden uyuşturucu çıktı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet