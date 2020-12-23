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23.12.2020 - 00:48 | | DHA

İspanya Parlamentosu, 2021 bütçesini onayladı

İspanya Parlamentosu, 2016 yılından bu yana ilk kez bir yıllık bütçesini onayladı. Bütçenin koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası ekonomik iyileştirmeyi amaçladığı öğrenildi.

İspanya Parlamentosu, 2021 bütçesini onayladı

İspanya Parlamentosu, azınlık hükümetinin 2021 bütçesini onayladı. Ülkenin, onayla birlikte 2016 yılından bu yana ilk kez tam bir yıllık bütçe planlamasına sahip olacağı ifade edildi.

Koronavirüs salgınından sonra ekonomik iyileşmeyi desteklemeyi amaçlayan bütçenin, sağlık ve sosyal bakım için rekor harcamayı ve altyapı yatırımındaki artışı içerdiği belirtildi. Öte yandan, milyarlarca avrolukAvrupa Birliği (AB) kurtarma fonunun dağıtımına da yardımcı olacağı aktarıldı.

İSPANYADA SALGIN TURİZMİ KÖTÜ ETKİLEDİ

İspanyanın turizme bağımlı ekonomisinin bu yıl yüzde 11,2 oranında rekor bir daralma yaşadığı ve 3,9 milyon kişinin işsiz kaldığı ifade edildi.

İspanya medyası, hükümetin 2021'de gelirlerini 6,8 milyar euro artırmak için büyük şirketlere ve yüksek gelirli kişilere yönelik vergileri artırmayı ve bu kapsamda ekonomik daralma konusunda kaynak yaratmayı planladığını duyurdu.

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