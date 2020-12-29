MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 320 kişi öldü
ABONE OL
29.12.2020 - 22:37 | | AA

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 320 kişi öldü

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 320 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 89 yeni vaka tespit edildi.

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 320 kişi öldü

 

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 320 artışla 50 bin 442'ye çıktı. 

Yeni vaka sayılarında artışın gözlendiği İspanya'da salgının başlamasından bu yana tespit edilen vakalar 1 milyon 893 bin 502"ye ulaştı. 

AŞI OLAN HEMŞİREDE KOVİD-19 ÇIKTI 

Bu arada Kovid-19 aşısının 27 Aralık'tan itibaren kullanılmaya başlandığı İspanya'da, ilk aşıların yapıldığı grupta olan Lleida kentindeki bakımevindeki bir hemşirenin pazartesi yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Aşıdan sadece 24 saat sonra Kovid-19 tespit edilen hemşirenin, protokol gereği ev karantinasına alındığı açıklandı. 

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bakımevindeki tüm yaşlıların ve çalışanların Kovid-19 aşısı olduklarını hatırlatarak, virüsün aşı olan birine bulaşma riskinin çok düşük olduğunu ifade etti. 

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

PORTEKİZ'DE DURUM 

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 74 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 336 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi. 

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 751'e, toplam vaka sayısı da 400 bin 2'ye çıktı. 

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu yana uygulanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yola çıktıTürk Hava Yolları (THY), Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 3 milyon dozluk ilk partisinin yarın sabah icra edilmesi planlanan Pekin-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirileceğini bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Koca umutlandıran tabloyu paylaştı: Kısıtlamalar sonuç veriyor

Son dakika: Bakan Koca umutlandıran tabloyu paylaştı: Kısıtlamalar sonuç veriyor

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Bursa'da korku dolu anlar! Ekipler oraya koştu

Bursa'da korku dolu anlar! Ekipler oraya koştu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet