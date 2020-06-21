İspanya'da OHAL bitti, turizm sezonu açıldı

İspanya'da corona virüs salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal sona erdi.

OHAL'in son bulmasıyla birlikte İspanya'da turizm sezonu da açıldı.

Avrupa Birliği'nden, Schengen Bölgesi'nden ve İngiltere'den turistler bugünden itibaren İspanya'da tatil yapabilecek.

İspanya'ya gidecek tüm turistlerin havaalanlarında ateşleri ölçülecek.

Turistlere daha önce corona virüse yakalanıp yakalanmadıkları sorulacak ve İspanya'da nerede kalacaklarını bildirmeleri istenecek.

Ülkede kamuya açık alanlarda ve sosyal mesafenin uygulanmasının mümkün olmadığı yerlerde maske takmak zorunlu.

Mart ayı ortasında sıkı sokağa çıkma kısıtlamaları getiren spanya, Avrupa'da corona virüsten en fazla etkilenen ülkelerden biri olmuştu.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre İspanya'da 246 bine yakın corona virüs vakası görüldü, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 28 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: BBC Türkçe