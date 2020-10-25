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25.10.2020 - 12:49 | | AA

Ä°srail askerlerinin darp ettiÄŸi söylenen Filistinli genç hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da Ä°srail askerlerince darp edildiÄŸi belirtilen 18 yaÅŸÄ±ndaki Amir Sanuber yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â

Ä°srail askerlerinin darp ettiÄŸi söylenen Filistinli genç hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da Ä°srail askerlerince darp edildiÄŸi belirtilen 18 yaÅŸÄ±ndaki Amir Sanuber yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â 

Filistin resmi haber ajansÄ± WAFA'ya gÃ¶re, Ä°srail gÃ¼Ã§leri, aracÄ±yla seyahat eden Saneber'i Ramallah'a baÄŸlÄ± Tarmus Ayya beldesi yakÄ±nÄ±nda yaÅŸanan kovalamacanÄ±n ardÄ±ndan sert ÅŸekilde darp etti.Â 

Nablus'a baÄŸlÄ± Yatta beldesi nÃ¼fusuna kayÄ±tlÄ± Sanuber, olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â 

Sanuber'in cenazesi bÃ¶lgedeki bir hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, Filistinli saÄŸlÄ±k kaynaklarÄ± gencin vÃ¼cudunda darp izlerinin bulunduÄŸunu aktardÄ±.Â 

Ã–te yandan Ä°srail ordusundan AA muhabirine gÃ¶nderilen yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail askerlerinin Sanuber'i darp ettiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki haberler reddedildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, Ä°srail plakalÄ± bir araca taÅŸ atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± raporunun ardÄ±ndan askerlerin Tarmus Ayya beldesine intikal ettiÄŸi belirtildi.Â 

Askerlerin bÃ¶lgeye gelmesinin ardÄ±ndan iki ÅŸÃ¼phelinin yaya olarak kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bunlardan birinin bilincini kaybederek yere dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve baÅŸÄ±nÄ± Ã§arptÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â 

BÃ¶lgedeki Ä°srail ordusuna baÄŸlÄ± saÄŸlÄ±k ekiplerince yaralÄ± Filistinliye tÄ±bbi mÃ¼dahalede bulunulduÄŸu ancak gencin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

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