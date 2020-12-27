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HaberlerDünya Haberleri İsrail, Biden ABD Başkanı olmadan binlerce yeni yerleşimi onaylayacak
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27.12.2020 - 14:49 | | AA

İsrail, Biden ABD Başkanı olmadan binlerce yeni yerleşimi onaylayacak

İsrail hükümetinin, ABD'de Joe Biden başkanlık görevine başlamadan önce işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te binlerce yasa dışı yeni konut inşasına onay vermeyi planladığı açıklandı.

İsrail, Biden ABD Başkanı olmadan binlerce yeni yerleşimi onaylayacak

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, İsrail Sivil Yönetimine bağlı Yüksek Planlama Konseyinin iki hafta içinde Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerinde inşa edilecek konutları onaylamak üzere toplanacağı belirtildi.

İnşa edilmesi planlanan konutların onay beklediği kaydedilen haberde, Yüksek Planlama Konseyinin ilk toplantısını 31 Aralık Perşembe günü yapabileceği aktarıldı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde 306 delegeye ulaşan Biden'ın 20 Ocak'ta görevine resmen başlaması bekleniyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın (Barış Şimdi) verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Son dakika... 'Gidecek yerim yok' diyen vatandaş sokakta uyurken böyle bulunduGelen son dakika haberine göre; sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili Emniyet'ten yapılan açıklamada, 'Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz' denildi. Öte yandan polis ve zabıta ekiplerinin bulduğu evsiz vatandaş, sosyal hizmetler barınma evine yerleştirildi.
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