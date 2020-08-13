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13.08.2020 - 03:22 | | AA

İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze'de çeşitli bölgelere hava saldırısı düzenledi.

İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, bir kısmı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam'a ait Gazze'deki farklı noktalara hava saldırısı düzenlendi. 

Can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 

İsrail ordusundan da hava saldırısına ilişkin bilgi paylaşılmadı. İsrailli yetkililer, daha önce Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasını hava saldırılarının gerçekçesi olarak duyurmuştu.

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