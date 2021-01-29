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29.01.2021 - 00:07 | | AA

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı, 5 kişiyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahalesinde bir Filistinli plastik mermiyle yaralandı, 5 Filistinli de gözaltına alındı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı, 5 kişiyi gözaltına aldı

 

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefer Kaddum beldesindeki Halk Direnişi Komitesi Koordinatörü Murad İşteyvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı eyleme İsrail askerlerinin müdahale ettiğini söyledi. 

İsrail askerlerinin gösteriye katılan Filistinlilerden birini plastik mermiyle yaraladığını aktaran İşteyvi, onlarca göstericinin ise atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi atlattığını ifade etti. 

İşteyvi, İsrail güçlerinin 5 Filistinliyi de gözaltına aldığını kaydetti. 

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. 

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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