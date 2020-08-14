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14.08.2020 - 04:08 | | AA

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze'de farklı noktalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

 

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de Hamas'a ait bir tünel, gözetleme noktaları ile hava savunma sistemine bağlı bir noktanın vurulduğu belirtildi.

Saldırının, helyum gazıyla şişirilmiş yanan balonlar gönderilmesine karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail ordusu, dün ve önceki gün de Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurduğunu duyurmuştu.

İsrail’in yıllardır sürdürdüğü ablukaya karşılık, Filistinli gençler tarafından Gazze Şeridi’nden gönderildiği belirtilen yanan balonlar, çevredeki İsrail yerleşim bölgelerinde 60 noktada yangına neden olmuştu.

Yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

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