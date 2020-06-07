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07.06.2020 - 01:17 | | AA

Ivanka Trump'ı şoke eden iptal kararı!

Gelen son dakika haberlerine göre; ABD'nin Kansas eyaletinde bir üniversite, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın okulun mezuniyet töreninde video konferans ile yapacağı konuşmasını, babasının siyahi Amerikalı George Floyd’un ölümü ve protestolara verdiği tepkiler üzerine iptal etti.

Ivanka Trump'ı şoke eden iptal kararı!

 

Wichita State Üniversitesi, Trump'ın protestocularla ilgili açıklamaları üzerine kızı Ivanka Trump'a konuşmacı olarak yaptığı daveti geri çekti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, George Floyd’un ölümüyle gündeme gelen ''sosyal adaletsizlik'' sorunları arasında bu davetin ''zamansız'' olduğu belirtildi.

Ivanka Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konuşmasının iptal edilmesine tepki gösterdi.

Ivanka Trumpı şoke eden iptal kararı

Trump, ''Kampüslerimiz ifade özgürlüğünün kalesi olmalı. İptal kültürü ve bakış açısı ayrımcılığı akademik çevrelere aykırı bir durum. Birbirimizi dinlemek artık her zamankinden daha önemli.'' değerlendirmesinde bulundu.

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