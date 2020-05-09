09.05.2020 - 08:51 | | DHA
Ivanka Trump'ın asistanında corona virüs çıktı
Corona virüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın kişisel asistanında corona virüs tespit edildi.
ABD medyasının haberine göre Ivanka Trump'ın kişisel asistanının corona virüs için pozitif olduğu söylendi. Asistanın son birkaç haftada Trump’ın kızının çevresinde olmadığı ve uzaktan çalıştığı bildirildi. ABD medyası ayrıca Ivanka Trump’ın ve kocası Jared Kushner'in cuma günü negatif çıktığını söyledi.
PENCE'İN BASIN SÖZCÜSÜNÜN CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
ABD Başkanı Donald Trump’ın yaverine perşembe günü korona teşhisi konulmasından ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın sözcüsü Katie Miller'ın corona testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Bu olaydan sonra Pence’nin Lowa eyaletine ziyareti geç başladığı belirtildi.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.