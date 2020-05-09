Ivanka Trump'ın asistanında corona virüs çıktı

ABD medyasının haberine göre Ivanka Trump'ın kişisel asistanının corona virüs için pozitif olduğu söylendi. Asistanın son birkaç haftada Trump’ın kızının çevresinde olmadığı ve uzaktan çalıştığı bildirildi. ABD medyası ayrıca Ivanka Trump’ın ve kocası Jared Kushner'in cuma günü negatif çıktığını söyledi.

PENCE'İN BASIN SÖZCÜSÜNÜN CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaverine perşembe günü korona teşhisi konulmasından ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın sözcüsü Katie Miller'ın corona testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bu olaydan sonra Pence’nin Lowa eyaletine ziyareti geç başladığı belirtildi.