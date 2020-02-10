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10.02.2020 - 10:09 | | İHA

Jackie Chan’den korona virüsüne panzehir bulanlara büyük ödül

Jackie Chan, dünya üzerinde büyük korkuya neden olan koronavirüse karşı panzehir geliştiren kişi ya da kişilere 1 milyon yuan (yaklaşık 143 bin dolar) ödül vereceğini açıkladı.

Jackie Chan’den korona virüsüne panzehir bulanlara büyük ödül

Aksiyon filmlerinin popüler oyuncusu Jackie Chan, Weibo isimli sosyal ağ üzerinden yaptığı açıklamada, Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, tedaviyi bulana 1 milyon yuan ödül vereceğini duyurdu. Chan açıklamasında, “Hangi kişinin ya da kurumun panzehiri geliştirdiği önemli değil. Eğer başarılı olurlarsa kendilerine 1 milyon yuan vererek teşekkür etmek istiyorum. Bu parayla ilgili değil. Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Chan’in bu girişimi dünyanın hemen her yerinden büyük övgü alırken, Chan daha sonra yaptığı açıklamada ise, “Bilim ve teknoloji virüsün üstesinden gelmenin anahtarıdır. Bence birçok insan benimle aynı düşünceye sahip. Umarım en kısa sürede bir panzehir bulunur” dedi.

Öte yandan, Jackie Chan’ın son filmi Vanguard, korona virüsünün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında sinemaların kapatılması nedeniyle vizyona çıkamadı.

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