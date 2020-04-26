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26.04.2020 - 11:25 |

Japonya basını: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bitkisel hayatta

Japonya basını, hakkında hasta olduğu yönünde söylentilerin olduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın bitkisel hayatta olduğunu iddia etti. İddiaya göre başarısız olan ameliyat sonucunda Kim Jong-un'ın sağlık durumu iyice kötüleşti.

Japonya basını: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bitkisel hayatta

Japonya'da yayımlanan haftalık Shukan Gendai adlı dergi, Kuzey Kore'ye gittiği iddia edilen Çinli sağlık ekibinden birinden aldığı bilgiyi aktardı.

Derginin haberine göre nisan ayı başında Kim Jong-un'ın kırsal bir bölgeyi ziyareti sırasında göğsünü tuttuğu ve sol tarafı üzerine düştükten sonra yanındaki doktorlar tarafından en yakın hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Shukan Gendai dergisinin kıdemli yazarlarından Daisuke Kondo, hastanede Kuzey Koreli doktorlar tarafından ameliyata alınan Devlet Başkanı'nın aşırı kiloları ve doktorların kaygılarının da etkisiyle komplikasyonların oluştuğunu aktardı.

Reuters haber ajansı da isimsiz kaynaklarına dayandırdığı haberinde Çin'in Kuzey Kore'ye Kim Jong-un'ın sağlık durumunun incelenmesi için tıp uzmanlarından oluşan bir ekip gönderdiğini yazdı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ise Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında çıkan "ölüm döşeğinde" haberlerin doğru olduğuna inanmadığını söyledi.

Güney Kore hükümeti de 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, günlerdir halkın önüne çıkmayan Kim Jong-un'ın hasta olduğuna yönelik bir işaret almadıklarını belirtmişti.

Ancak Shukan Gendai dergisinin aktardığına göre Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Pekin'deki Ulusal Kardiyovasküler Hastalıkları Merkezi'nden 50 kişilik bir ekip perşembe günü Kuzey Kore'ye hareket etti.

Ancak söz konusu ekip Pyongyang'a varmadan Kuzey Koreli doktorlar daha fazla beklememek için ameliyatı gerçekleştirdi. Daisuke Kondo'ya göre normalde basit olan stent takma operasyonu, doktorların aşırı stresli olmaları nedeniyle yolunda gitmedi.

Kim Jong-un 1994'te ölen büyükbabası ve Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il-Sung'un doğum günü kutlamalarına ve her yıl 15 Nisan'da düzenlenen kutlamalara katılmamıştı.

Ebedi ve kurucu lider Kim Il-Sung için her yıl geniş çaplı kutlamalar düzenleniyor. Kim'in milli bayram olan bu günde kutlamalara ilk kez katılmaması dikkat çekti.

Kuzey Kore devlet medyası, geçen hafta yapılan bir füze denemesiyle ilgili haberinde de Kim'den hiç söz etmedi. Kuzey Kore medyası, bu tür denemelerde her zaman Kim'in görüntülerini yayımlıyordu.

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