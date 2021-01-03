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03.01.2021 - 14:41 | | İHA

Japonya İmparatoru'nun evine gizlice girdi, 2 saat sonra fark edildi

Japonya İmparatoru Naruhito'nun yaşadığı Chiyoda konut kompleksine izinsiz girdiği belirlenen bir kişi tutuklandı. Şahsın, 2 saatin ardından fark edildiği iddia edildi.

Japonya İmparatoru'nun evine gizlice girdi, 2 saat sonra fark edildi

Japonya'da İmparator Naruhito ve aile üyelerinin yaşadığı Chiyoda'daki İmparatorluk Sarayı içinde bulunan konut kompleksine izinsiz giren bir şüpheli imparatorluk muhafızları tarafından yakalandı. Normal şartlarda çok sıkı şekilde korunan ikametgaha o esnada yakınında koruma bulunmayan konukevi üzerinden dün gece sızdığı belirtilen 29 yaşındaki ismi açıklanmayan şahsın, 2 saat sonra fark edildiği iddia edildi. Tutuklanan şüphelinin polise "İmparatorluk ailesi üyeleri ile tanışmak istedim" dediği yerel basına yansırken, şahsın herhangi bir imparatorluk ailesi mensubu ile karşılaşıp karşılaşmadığına dair açıklama yapılmadı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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