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26.01.2021 - 19:01 | | AA

Japonya, Rusya'da tutuklu Navalnıy'ın serbest bırakılmasını istedi

Japonya, Rusya'da tutuklanan muhalif Aleksey Navalnıy ve beraberindeki barışçıl protestocuların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Japonya, Rusya'da tutuklu Navalnıy'ın serbest bırakılmasını istedi

 

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, Navalnıy'ın durumu ve Rusya'da devam eden protestolarla ilgili olarak, "Japonya hükümeti durumu yakından ve endişeyle takip ediyor. Navalnıy ve barışçıl protestolarda gelişigüzel gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istiyoruz." dedi. 

Navalnıy'ın zehirlenmesi iddialarına ilişkin Motegi, "Japonya şeffaflığın sağlanması ve faillerin adalet önüne çıkarılması için Rusya'ya çağrıda bulunuyor." ifadesini kullandı. 

NAVALNIY'IN TUTUKLANMASI 

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. 44 yaşındaki Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. 

Moskova'nın Himki ilçesindeki polis merkezinde kurulan mahkemede Navalnıy hakkında "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle duruşma yapılmıştı. Himkinskiy Bölgesel Mahkemesi heyeti, Kremlin'e muhalif Navalnıy'ın 15 Şubat'a kadar 30 gün tutuklu kalmasına karar vermişti. 

Rusya'da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için 23 Ocak'ta, on binlerce kişinin katıldığı izinsiz gösteriler düzenlenmişti. Ülke genelindeki gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti. 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalnıy'a destek amacıyla yapılan gösterilerin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 26 Ocak 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1791 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede." dedi.
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