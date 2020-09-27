27.09.2020 - 10:01 | | AA
Japonya'da deprem! Büyüklüğü...
Japonya'nın Honşu Adası'nın Pasifik Okyanusu kıyısındaki Şizuoka eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, ülkenin Honşu Adası'nın doğusunda Pasifik kıyısındaki Şizuoka eyaletinde yerel saatle 13.13'te 5,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
50 kilometre derinlikte oluşan deprem, Nagano ve Aiçi eyaletlerinde de hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
Baltalı görüntüleri olay olmuştu! Görüntülerle ilgili açıklama geldiTuzla’da, ünlü şarkıcı Halil Sezai tarafından saldırıya uğrayan Hüseyin Meriç ile avukatı, basına yansıyan “baltalı” görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu. Avukat Serap Başkan Özsan, “Şu anda basına yansıyan kamera görüntüleri ağır darp olayından 15 saat sonraya ait görüntülerdir. Sanki bu görüntüler olayın öncesinde yaşanmış ve öncesinde çekilmiş gibi davranılmaktadır” dedi. Görüntüler hakkında konuşan Hüseyin Meriç ise, “Olaylardan 15 saat sonra yine bahçede bir ses duydum. Kapının arkasında balta vardı, baltayı da alıp çıktım burada bekledim. Tabii kimse de olmayınca çektim eve gittim” dedi.