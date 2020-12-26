MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Japonya'dan mutasyon kararı! Giriş yasaklandı
ABONE OL
26.12.2020 - 22:43 |

Japonya'dan mutasyon kararı! Giriş yasaklandı

İngiltere'de Covid-19'un yeni bir varyantının tespit edilmesi sonucu Japonya, 28 Aralık'tan itibaren yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişini ocak ayı sonuna kadar yasakladı.

Japonya'dan mutasyon kararı! Giriş yasaklandı

İngiltere'de tespit edilen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen koronavirüsün yeni varyantı, dünyada endişenin artmasına neden oldu.

Japonya hükümetinin aldığı karara göre, 28 Aralık'tan ocak sonuna kadar yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişi yasaklandı.

Japonya vatandaşlarının ülkeye giriş yapabileceği, ancak 14 gün karantinada kalmaları gerektiği belirtildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Avrupa'nın umudu! Mutasyonun gölgesinde başladı

 

Şişli’de dükkana dalan araç dehşeti yaşattıİstanbul Şişli'de geçtiğimiz günlerde yaşanan dehşet kaza anları kameralara saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

8 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi kısıtlamada yakalandı

8 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi kısıtlamada yakalandı

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Sağlık Bakanlığı'ndan Hatay'a 35 ambulans

Sağlık Bakanlığı'ndan Hatay'a 35 ambulans

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet