Japonya'dan mutasyon kararı! Giriş yasaklandı

İngiltere'de tespit edilen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen koronavirüsün yeni varyantı, dünyada endişenin artmasına neden oldu.

Japonya hükümetinin aldığı karara göre, 28 Aralık'tan ocak sonuna kadar yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişi yasaklandı.

Japonya vatandaşlarının ülkeye giriş yapabileceği, ancak 14 gün karantinada kalmaları gerektiği belirtildi.