Jaws’ın esin kaynağı 84’ünde de dalıyor

Köpek balıklarıyla

“Daily Mail Australia” gazetesine konuşan Avustralyalı Valerie Taylor, 20’li yaşlarında olduğu gibi yüzdüğünü, hayatının dönüm noktasının ise “su altı sinemasının sınırlarını zorlamak” olduğunu söyledi. Gençliğinde ayaklarının altında yüzen 26 boğa köpek balığından biri tarafından bacağından ısırılan Taylor, hayatının en büyük saldırısının bu olduğunu belirterek esprili bir dille “Eğer bir köpek balığı tarafından ısırılacaksanız, bunu Hollywood için yaşayın” dedi.

Eşi Ron Taylor ile büyük beyaz köpek balıklarını filme alan ilk kişi ve su altı fotoğrafçılığının öncüsü olan Taylor, köpek balıklarıyla yüzüp belgeseller çekmesi sayesinde “Jaws” filmine esin kaynağı olmuştu. Maket köpek balıklarının yer aldığı “Jaws” filmindeki gerçek köpek balığı görüntülerini de Taylor çifti çekmişti.