MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Jaws’ın esin kaynağı 84’ünde de dalıyor
ABONE OL
11.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Jaws’ın esin kaynağı 84’ünde de dalıyor

ABD’li yönetmen Steven Spielberg’in 1975 yapımı kült korku filmi olan “Jaws”a ilham veren köpek balığı uzmanı ve fotoğrafçı Valerie Taylor, 84 yaşında olmasına rağmen okyanusta dalmaya devam ettiğini açıkladı.

Jaws’ın esin kaynağı 84’ünde de dalıyor

Köpek balıklarıyla

“Daily Mail Australia” gazetesine konuşan Avustralyalı Valerie Taylor, 20’li yaşlarında olduğu gibi yüzdüğünü, hayatının dönüm noktasının ise “su altı sinemasının sınırlarını zorlamak” olduğunu söyledi. Gençliğinde ayaklarının altında yüzen 26 boğa köpek balığından biri tarafından bacağından ısırılan Taylor, hayatının en büyük saldırısının bu olduğunu belirterek esprili bir dille “Eğer bir köpek balığı tarafından ısırılacaksanız, bunu Hollywood için yaşayın” dedi.

Eşi Ron Taylor ile büyük beyaz köpek balıklarını filme alan ilk kişi ve su altı fotoğrafçılığının öncüsü olan Taylor, köpek balıklarıyla yüzüp belgeseller çekmesi sayesinde “Jaws” filmine esin kaynağı olmuştu. Maket köpek balıklarının yer aldığı “Jaws” filmindeki gerçek köpek balığı görüntülerini de Taylor çifti çekmişti.

 

4.5'lik depremin ürkütücü sesi korkuttuAnkara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BİP nedir, ücretli mi? BİP indirme nasıl yapılır? İşte BİP özellikleri

BİP nedir, ücretli mi? BİP indirme nasıl yapılır? İşte BİP özellikleri

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Bina yalıtımı faturayı düşürür mü?

Bina yalıtımı faturayı düşürür mü?

Telegram indirme | Telegram nedir, hangi ülkenin? Telegram ücretli mi? İşte Telegram özellikleri

Telegram indirme | Telegram nedir, hangi ülkenin? Telegram ücretli mi? İşte Telegram özellikleri

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet