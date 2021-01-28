John Kerry: İskoçya'daki İklim Değişikliği Zirvesi dünyanın 'son şansı'

BBC'ye konuşan John Kerry, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın iklim değişikliği sorunuyla ilgili yapılan uyarıların hiçbirine inanmadığı için çevre kriziyle mücadelede son dört yılın kayıp olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden Çarşamba günü iklim değişikliğiyle mücadelede adımların belirlendiği bir dizi kararnameyi imzaladı.

Biden'ın imzaladığı kararnameler arasında, kamuya ait federal arazilerde yeni petrol ve doğalgaz işletim sözleşmelerinin dondurulması, rüzgar enerjisi üretiminin 2030'a kadar iki katına çıkarılması, fosil yakıtlara sağlanan devlet desteğinin azaltılması da yer alıyor.

Biden'ın ilk icraatlarından biri de, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ayrıldığı Paris İklim Anlaşması'nı yeniden imzalayıp yürürlüğe sokmak oldu.

Biden'ın İklim Değişikliğiyle Mücadele Özel Temsilcisi olarak atadığı deneyimli siyasetçi John Kerry, Glasgow'da düzenlenecek iklim zirvesinin 'çok önemli' olduğunu söyledi:

"Üç yıl önce, çevre krizinin sonuçlarının önüne geçebilmek için 12 yılımız olduğu söylenmişti. Bu üç yıl kayboldu çünkü bunların hiçbirine inanmayan Donald Trump vardı. Şimdi bilimin bize söylediklerini yapmamız için 9 yılımız kaldı."

Beyaz Saray'da düzenlediği konferasta da Kerry, ABD'nin karbon emisyonunu azaltmasının, iklim değişikliğiyle küresel mücadelede çok az bir fark yaratacağını ifade etti:

"Dünyadaki karbon emisyonunun %90'ı ABD sınırları dışından kaynaklandığı için Biden da, Paris Anlaşması'nın tek başına yeterli olmadığını biliyor. Yarın emisyonu sıfıra indirsek bile sorun çözülmüyor."

Donald Trump, başkanlığı döneminde çevre sorunlarıyla ilgili düzenlemeleri arka plana attı ve ülkenin fosil yakıt üretimini maksimum seviyelere çeken adımlar attı.

Trump, ikim değişikliğinin de 'uydurma' olduğunu söylemişti.

Kaynak: BBC Türkçe