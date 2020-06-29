Johnson'dan itiraf: Koronavirüs İngiltere için bir felaket oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün yayına başlayan Times Radyosu'ndaki mülakatında, koronovirüs krizinin İngiltere için bir felaket olduğunu itiraf eti.

Johnson "Bu bir felaket oldu.Sözümüzü sakınmayalım. Bu ülke için tam bir kabustu ve büyük bir şok yaşadık. Ancak bu anlarda değişme ve daha iyisini yapak için fırsatlar olur. Gerçekten daha iyisini inşa etmek, işleri farklı yapmak, altyapıya, ulaşıma, internete, aklınıza ne gelirse yatırım yapmak istiyoruz" dedi.

Johnson ayrıca, hükümetin krizle mücadelesine yönelik bir soruşturma gerektiğini de kabul etti, ancak bunun daha sonra yapılması konusunda ısrarcıydı.

Johson, "Tam olarak neyin, ne zaman yanlış gittiğine bakmayı ölenlere, acı çekenlere borçluyuz. Bunu tamamen anlıyorum ve yapacağız da. Ancak ben şimdi doğru an olduğunu düşünmüyorum. Hala uğraşırken, pandemiyle mücadele ederken, herkes durmaksızın çalışırken, buna büyük bir zaman harcamak için doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Ama daima öğreniyoruz ve gelecek için doğru sonuçları çıkartacağız" diye konuştu.

Kaynak: BBC Türkçe