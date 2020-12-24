Kabil'deki arkeolojik kazılarda Budist döneme ait çok sayıda eser bulundu

Yeni keşifler arasında stupalar (Budist tapınaklarındaki kubbe şeklindeki yapı), bir şömine, 24 kırık heykel, iki bozulmamış heykel, bir prenses ve bir de prens heykeli yer alıyor.

Afgan arkeologlar, kazı çalışmalarının kentin on dört ayrı bölgesinde devam ettiğini dile getirdi.

Bu arada tüm yeni keşiflerin Budist döneme ait olduğu bildirildi.

Arkeolog Vahid Rahimi, "Tüm Budist tapınakları çok güzel bir manzaraya sahip olan tepeleriin üzerine inşa edilmiş. Geçmişte kervanlar aynı rotalardan geçtiler ve tüm bunları görebiliyorlardı." diye konuştu.

Son keşiflerin ve bulguların Afganistan Arkeoloji Enstitüsü tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden arkeolog Ruhullah Ahmedzay, diğer kazıların ise farklı kurumlarla birlikte ortaklaşa yürütüldüğünü söyledi.

Kazı çalışmalarının devam ettiği alanda konuşan Budizm araştırmacısı Ketab Han Hafizi ise, "Budizm'de ateşe tapmanın kökeni Zerdüştlüktür. İslam'ın ortaya çıkışına kadar ateşe tapma ibadeti bir nesilden diğerine geçerek devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Afgan arkeologlar, sekiz yıldır devam eden kazı çalışmaları kapsamında yine başkent Kabil'in 40 km güneybatısındaki Mes Aynak Vadisi'ndeki bir mağarada bir Buda heykeli keşfetmişti.

Budist döneme ait bazı bulguların 2 bin 600 yıllık geçmişe sahip oldukları belirtiliyor.

Afganistan'ın Bamyan kentinde yer alan devasa Buda heykeli ise o dönem iktidarda bulunan Taliban tarafından İslam inancına aykırı olduğu gerekçesiyle roketle vurularak tahrip edilmişti.

Kaynak: Euronews